Gli occhi di Abu Dhabi sull’aeroporto di Catania

Secondo indiscrezioni di strampa, il fondo sovrano di ADQ di Abu Dhabi è tra i potenziali acquirenti dell’aeroporto di Catania. Il processo di vendita non è ancora stato ufficialmente avviato, ma l’interesse per l’asset sta crescendo in vista di un possibile lancio, secondo fonti che hanno chiesto di restare anonime.

Alla fine dello scorso anno, ADQ gestiva asset per un valore totale di 251 miliardi di dollari, inclusi settori come energia, trasporti e logistica, tra cui Abu Dhabi Airports e la compagnia aerea di bandiera Etihad Airways.

Secondo i termini preliminari della vendita, sarebbe ceduta una quota compresa tra il 51% e il 66% di SAC e l’asset potrebbe valere tra 500 e 600 milioni di euro.

L’Enac sta attualmente esaminando la bozza del bando di gara per la vendita e il via libera potrebbe arrivare entro ottobre, aprendo così la strada all’avvio formale del processo.

Le parti interessate, da un lato ADQ, e dall’altro Sac ed Enac, non commentano. Interpellato da Reuters, Antonino Belcuore, commissario straordinario della camera di commercio del Sud e dell’Est Sicilia, che detiene una partecipazione del 60,6% in SAC, si è detto favorevole all’interesse di ADQ, affermando che ciò dimostra l’importanza dell’asset e che il percorso verso la privatizzazione è “quello giusto da continuare a perseguire”.