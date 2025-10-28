L’aeroporto di Comiso torna a volare

28 Ottobre 2025, 12:20

Ripartono domenica 1° novembre i nuovi voli in regime di continuità territoriale dall’aeroporto di Comiso, progettati per rilanciare la connettività della Sicilia sud‑orientale. Le rotte previste riguardano i collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Linate, destinazioni strategiche per la mobilità regionale.

I voli saranno operati da Aeroitalia con una certa periodicità: due collegamenti giornalieri andata -ritorno verso Roma e almeno uno verso Milano. Le tariffe sono state fissate in regime agevolato per i residenti siciliani con tariffe calmierate per tutto l’anno. A Comiso opererà il 737-800 della flotta Aeroitalia, un aereo più capiente, configurato per 189 passeggeri.

Inoltre, durante le vacanze natalizie Aeroitalia aggiungerà i collegamenti per Bologna e Torino che diventeranno rotte stabili a partire dalla Summer 26.

Il regime di continuità territoriale è garantito fino al 31 ottobre 2028 anche se rimane da vedere se questa ripartenza sarà accompagnata da un effettivo incremento di traffico e dalla crescita delle attività collegate. In ogni caso, da adesso in poi, il territorio può contare su una novità significativa dopo anni di attesa.

