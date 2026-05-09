Sciopero aereo lunedì 11 maggio: i voli garantiti in Sicilia

In occasione degli scioperi che riguardano il trasporto aereo di 8 ore, dalle 10 alle 18, in programma l’11 maggio 2026 e che coinvolgono il personale ENAV e piloti e assistenti di volo di Easy Jet, in Sicilia sono garantiti i seguenti collegamenti:

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1740 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX)

WMT 6137 FIUMICINO (LIRF) LAMPEDUSA (LICD)

RYR 1044 PALERMO (LICJ) CUNEO (LIMZ)

RYR 1045 CUNEO (LIMZ) PALERMO (LICJ)

AEZ 2120 COMISO (LICB) LINATE (LIML)

AEZ 2121 LINATE (LIML) COMISO (LICB)

Inoltre, le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, UiltrasportI e Ugl trasporto aereo hanno proclamato per lunedì 11 maggio uno sciopero di quattro ore, dalle 12 alle 16, dei lavoratori delle società di handling operative all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, GH Palermo, Aviapartner Palermo e ASC Handling.