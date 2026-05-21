Sac, primo bilancio sostenibilità 2025 da 111 milioni (+2,4%)

Il gruppo Sac, che comprende Sac Service e Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha presentato il suo primo Bilancio di sostenibilità relativo al 2025, segnando un passaggio strategico nel percorso di integrazione e sviluppo degli scali di Catania e Comiso all’interno di un modello operativo moderno e responsabile per la Sicilia orientale.

Nel 2025 la solidità del gruppo si riflette in una performance economica positiva: il valore economico generato raggiunge i 111,4 milioni di euro (+2,4% rispetto al 2024), mentre quello distribuito ammonta a 86,4 milioni di euro, destinati principalmente a personale e fornitori. L’utile netto si attesta a circa 8,3 milioni di euro.

Sul fronte ambientale, Sac supera i target prefissati, rafforzando il proprio impegno nella transizione ecologica. Lo scalo ottiene il Livello 3 “Optimisation” dell’Airport carbon accreditation, a testimonianza del coinvolgimento attivo degli stakeholder nella riduzione delle emissioni. Il gruppo utilizza il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate e registra una riduzione superiore al 60% delle emissioni di Co2 per passeggero rispetto al 2018, superando l’obiettivo del 58%. Cresce anche l’attenzione all’economia circolare, con la raccolta differenziata che raggiunge il 37%.

Le persone restano al centro dello sviluppo: l’81% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato, mentre migliora la sicurezza sul lavoro con una riduzione del tasso di infortuni passato da 28,21 nel 2024 a 25,74 nel 2025.

“Questo primo Bilancio di sostenibilità – dicono Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e ad di Sac – rappresenta molto più di un traguardo: è l’inizio di un percorso strutturato e trasparente con cui vogliamo rendere conto del nostro impatto e, soprattutto, delle nostre responsabilità verso il territorio. I risultati raggiunti nel 2025 dimostrano che è possibile coniugare crescita economica, tutela ambientale e attenzione alle persone. Continueremo a investire in innovazione, decarbonizzazione e qualità dei servizi, con l’obiettivo di generare valore condiviso per la Sicilia e accompagnare lo sviluppo sostenibile delle future generazioni”.