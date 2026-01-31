Tirana e Podgorica new entry del network Wizz Air a Catania

Dopo il recente annuncio di un nuovo aeromobile a Catania a partire da maggio 2026, Wizz Air annuncia due nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Catania. Dal 4 maggio si volerà verso Tirana, capitale dell’Albania, con 4 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e verso Podgorica, capitale del Montenegro, dal 5 maggio 2026, con voli che decollano il martedì, il giovedì e il sabato.

Per Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, “l’annuncio delle due nuove rotte da Catania verso Tirana e Podgorica segnano un capitolo fondamentale per la nostra presenza in Sicilia e consolida la partnership con lo scalo etneo. Queste nuove connessioni non sono solo aggiunte al network, ma ponti strategici verso mercati in forte espansione, che rafforzano il ruolo di Catania come base mediterraneo d’eccellenza. Il raggiungimento di questi traguardi è reso possibile dalla costante e proficua collaborazione con SAC, insieme al quale lavoriamo quotidianamente per potenziare la connettività e l’attrattività internazionale del territorio. L’integrazione del terzo aeromobile in flotta ci permette di sostenere questa crescita, generando un impatto concreto con 40 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 350 nell’indotto”.

“L’attivazione di questi nuovi collegamenti verso mercati in forte espansione nel Mediterraneo e nei Balcani non solo amplia le opzioni di viaggio per l’utenza, ma genera un impatto positivo sul territorio e sulle imprese”, dichiarano Anna Quattrone, presidente di SAC e Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC.

L’annuncio di queste due rotte segue il potenziamento di Wizz Air in Sicilia, che consolida la base di Catania e Comiso con un terzo aeromobile arrivando così a 21 rotte internazionali già esistenti che includono Varsavia Chopin, Budapest, Praga, Vilnius, e Tel Aviv oltre ai voli verso Danzica, Katowice, Breslavia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana.