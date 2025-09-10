In Sicilia 969 adv e 1450 direttori tecnici: i dati aggiornati

10 Settembre 2025, 12:33

Sono 969, di cui 124 OTA, le agenzie di viaggio siciliane e 1450 i direttori tecnici di agenzie di viaggio. Come ogni anno, il Dipartimento Turismo ha aggiornato gli elenchi regionali delle agenzie di viaggio e dei tour operator e quello dei direttori tecnici che adesso sono dipsonibili online.

Nel dettaglio, la provincia che conta più agenzie è ancora una volta Palermo a quota 254, con 4 adv in più rispetto all’ultimo aggiornamento, mentre Catania sale a 243, 5 in più sul 2024. Segue Messina dove sono presenti 126 agenzie (+2 adv). Subito sotto il podio Agrigento che sale a 76 (+3 adv) e Ragusa a 71 visto che ha perso un’agenzia; quindi Trapani stabile a 64 come l’anno scorso e 59 a Siracusa (+1). Chiudono Caltanissetta con 41 (+2 adv) e Enna che sale a 36 (+2).

L’anno scorso infatti le adv erano complessivamente 953, di cui 11 Ota, quindi si registra un aumento di 16 unità mentre i direttori tecnici erano 1.423.

L’elenco, pubblicato a metà agosto, può essere modificato qualora gli addetti ai lavori riscontrino errori nei propri dati, presentando richiesta di correzione tramite istanza. Chi non è ancora in elenco e desidera iscriversi può presentare domanda, in bollo al costo di 16 euro, sui moduli appositi forniti insieme all’avviso e inviata, tramite consegna diretta o posta, al servizio 7 dell’assessorato regionale Turismo, dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

 ELENCO REGIONALE AGENZIE DI VIAGGIO (08.08.2025) (1).xls

ELENCO DIRETTORI TECNICI AGENZIE DI VIAGGIO (al 16.07.2025).ods

advagenzie di viaggiodirettori tecnicisicilia Agenzie di viaggi
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati