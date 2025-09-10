In Sicilia 969 adv e 1450 direttori tecnici: i dati aggiornati

Sono 969, di cui 124 OTA, le agenzie di viaggio siciliane e 1450 i direttori tecnici di agenzie di viaggio. Come ogni anno, il Dipartimento Turismo ha aggiornato gli elenchi regionali delle agenzie di viaggio e dei tour operator e quello dei direttori tecnici che adesso sono dipsonibili online.

Nel dettaglio, la provincia che conta più agenzie è ancora una volta Palermo a quota 254, con 4 adv in più rispetto all’ultimo aggiornamento, mentre Catania sale a 243, 5 in più sul 2024. Segue Messina dove sono presenti 126 agenzie (+2 adv). Subito sotto il podio Agrigento che sale a 76 (+3 adv) e Ragusa a 71 visto che ha perso un’agenzia; quindi Trapani stabile a 64 come l’anno scorso e 59 a Siracusa (+1). Chiudono Caltanissetta con 41 (+2 adv) e Enna che sale a 36 (+2).

L’anno scorso infatti le adv erano complessivamente 953, di cui 11 Ota, quindi si registra un aumento di 16 unità mentre i direttori tecnici erano 1.423.

L’elenco, pubblicato a metà agosto, può essere modificato qualora gli addetti ai lavori riscontrino errori nei propri dati, presentando richiesta di correzione tramite istanza. Chi non è ancora in elenco e desidera iscriversi può presentare domanda, in bollo al costo di 16 euro, sui moduli appositi forniti insieme all’avviso e inviata, tramite consegna diretta o posta, al servizio 7 dell’assessorato regionale Turismo, dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

ELENCO REGIONALE AGENZIE DI VIAGGIO (08.08.2025) (1).xls

ELENCO DIRETTORI TECNICI AGENZIE DI VIAGGIO (al 16.07.2025).ods