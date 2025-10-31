CDSHotels apre le selezioni del personale per il 2026

CDSHotels inaugura con largo anticipo il processo di recruiting per la stagione 2026. Una scelta che riflette la visione lungimirante dell’azienda e la volontà di costruire relazioni professionali solide e durature, orientate alla crescita condivisa. Non si tratta soltanto di ricercare personale stagionale, ma di avviare un percorso di valorizzazione dei talenti, capace di coniugare opportunità lavorative e sviluppo umano.

Alla guida del piano di selezione vi è il Team HR di CDSHotels, composto da quattro professionisti che operano in sinergia con le direzioni di struttura e il Centro Servizi di Lecce, cuore operativo del gruppo.

L’obiettivo è creare una rete di competenze trasversali, favorendo percorsi di crescita verticale e orizzontale che permettano a ciascun collaboratore di ampliare la propria esperienza e maturare una visione completa del settore.

“Cerchiamo persone che desiderino costruire con noi un percorso, non semplicemente una stagione – spiega Ada Miraglia, Direttore Commerciale – Ogni nuova assunzione è un investimento di fiducia, perché dietro ogni struttura ci sono le persone che la fanno vivere”.

Negli ultimi anni, come in molte realtà del settore, anche CDSHotels ha registrato le difficoltà di reperimento di figure chiave, in particolare nei reparti Food & Beverage e manutenzione.

“Il lavoro non manca – aggiunge Miraglia – ma è cambiato l’approccio: molti giovani aspirano a ruoli gestionali o di front office, mentre le posizioni operative sono meno ambite. Il nostro impegno è restituire valore a questi ruoli fondamentali, promuovendo una cultura del lavoro basata sul rispetto, sulla competenza e sul legame con il territorio”.

La catena privilegia il reclutamento di personale locale o proveniente da aree limitrofe, un principio coerente con la filosofia aziendale che da sempre valorizza l’autenticità dell’ospitalità pugliese e siciliana. Allo stesso tempo, CDSHotels offre un sistema di benefit mirato a migliorare la qualità della vita lavorativa: pacchetti retributivi competitivi, politiche di welfare e iniziative di formazione continua, oltre a progetti concreti per l’alloggio del personale con nuove staff house dedicate.

“Offrire un ambiente sereno e confortevole è parte integrante della nostra idea di benessere organizzativo”, sottolinea Miraglia.

Il recruiting per il 2026 coinvolge tutte le aree dell’ospitalità, con un’attenzione particolare ai professionisti del Food & Beverage, settore in cui il gruppo continua a distinguersi anche grazie alla creazione di format di ristorazione tipica come Il Pugliese e Il Siciliano, simboli di una cucina identitaria e sostenibile.

Le posizioni aperte spaziano dai ruoli operativi a quelli gestionali, con opportunità sia stagionali sia continuative, grazie a un’organizzazione capace di integrare le risorse tra le diverse strutture del gruppo e di garantire percorsi di carriera a lungo termine.

Il 2026 sarà anche un anno di crescita strutturale: CDSHotels prevede l’apertura di tre nuove strutture – due in Sicilia e una in Calabria – che amplieranno ulteriormente la rete del gruppo, già composta da dodici resort e hotel e da un Centro Servizi che coordina funzioni chiave come marketing, formazione, ICT e risorse umane. Un’espansione che traduce in realtà una visione di sviluppo coerente con i principi di sostenibilità e innovazione digitale che l’azienda persegue da anni.

“Continuiamo a investire nelle persone, nei territori e in un modello di ospitalità che unisce tradizione e modernità – conclude Miraglia – È da qui che nasce il vero valore di CDSHotels: da chi ogni giorno accoglie, ascolta e costruisce esperienze”.

Chi desidera entrare a far parte del mondo CDSHotels può consultare le posizioni aperte e candidarsi tramite la piattaforma ufficiale: https://cdshotels.factorial.it/