Bluserena lancia il Roadshow Recruitment per la stagione 2026

Bluserena Hotels & Resorts si prepara a inaugurare la stagione 2026 con un’importante iniziativa dedicata al recruiting. A novembre prende infatti il via la nuova campagna di recruitment di Bluserena: il 20 novembre a Bari e Napoli e il 26 novembre a Cagliari, Cosenza, Palermo e Roma.

Gli incontri saranno l’occasione per dialogare direttamente con le persone che, con il loro impegno e la loro passione, contribuiscono ogni giorno a rafforzare i valori che guidano Bluserena, recentemente riconosciuta come Great Place to Work Italia 2025, certificazione che premia le migliori aziende per qualità dell’ambiente di lavoro e soddisfazione dei collaboratori.

Dopo il Road Show, Bluserena proseguirà il proprio impegno nella ricerca di talenti partecipando alle principali fiere del lavoro dedicate al turismo e all’hospitality. Il gruppo sarà presente al TFP Summit Milano il 30 gennaio 2026, al TFP Summit Roma il 12 febbraio e al TFP Summit Bari il 26 febbraio.

La nuova campagna di recruiting interessa tutte le aree dei resort, con posizioni aperte nei reparti cucina, ristorazione, bar, accoglienza, housekeeping, manutenzione, amministrazione, spiaggia e piscine, oltre a opportunità di tirocinio formativo per giovani diplomati e laureati.

Tutte le informazioni sulle tappe del roadshow e le posizioni aperte sono disponibili su bluserena.it/lavora.