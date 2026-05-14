Costa Ragusa Borgo e Resort aprirà a giugno, le prime foto

Aprirà il 22 giugno Costa Ragusa Borgo e Resort, la nuovissima struttura di Mangia’s. Ma prima che apra le porte alla clientela il sindaco di Ragusa Peppe Cassì è andato a scoprire a che punto sono i lavori. Dalla visita ha tirato fuori un ‘reportage’ che ha pubblicato sulle sue pagine social.

“Stamani visita al Costa Ragusa Borgo e Resort, la struttura 5 stelle e 5 stelle lusso con oltre 500 camere che aprirà tra poche settimane. Per buona parte di luglio, il Borgo è già al completo.

Il cantiere è in fermento, con circa 350 operai (in buona parte locali) che si aggiungo alle 400 assunzioni fatte sul territorio: una grande opportunità lavorativa, oltre che turistica.

Ciò che posso svelarvi è il significato del nome Costa Ragusa, frutto di analisi di mercato. Ragusa, perché i dati dimostrano come le ricerche sul web legate a questo termine siano in continuo aumento.

Costa, sul modello di altre “coste” famose nel mondo (Smeralda, Azzurra, Navarino…), zone splendide diventate destinazioni iconiche grazie a investimenti strategici lungimiranti.

È esattamente ciò che può svilupparsi da qui, in un asse straordinario con il parco archeologico di Kamarina, il Castello di Donnafugata e da lì Ibla e il Centro, tramite l’investimento oggi più importante nel settore turistico in Italia, condotto da Mangia’s Hotels & Resorts e dal fondo Arrow Global Italia.

Tra tanti posti splendidi nel mondo hanno trovato ciò che cercavano a Ragusa: siamo grati e lieti di supportarli. E il prossimo anno sarà la volta della riapertura del Donnafugata Golf Resort”.