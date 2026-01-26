Falkensteiner Hotels & Residences: vacanze estive da album dei ricordi a Licata e Salò

Il mare della Sicilia e il Lago di Garda raccontano due idee diverse di estate, entrambe capaci di lasciare il segno. Con il Falkensteiner Family Resort Sicily e il Falkensteiner Resort Lake Garda, il brand altoatesino porta in Italia due nuove strutture pensate per chi vuole concedersi un viaggio a cinque stelle con vista sul blu, approfittando di due offerte imperdibili.

Nel cuore della costa meridionale siciliana, il Falkensteiner Family Resort Sicily racchiude lo spirito autentico di questa meravigliosa isola. L’hotel vanta 125 alloggi tra camere, suite e ville con giardino e vista mare pensati per le famiglie, un’area benessere di oltre 500mq con piscine affacciate sul mare e rituali di benessere olistico per grandi e piccini, ma anche una proposta gastronomica che abbraccia i sapori e le tradizioni locali presso il Restaurant Artigiani, il Beach Bar & Restaurant sulla spiaggia, il Pool Bar e lo Sport Café. Non manca poi il Falkyland: un vero e proprio paradiso di divertimento fra pareti di arrampicata, sala multimediale e un ampio programma di attività.

Per chi sta già pensando alle ferie, il Falkensteiner Family Resort Sicily propone fino al 15% di sconto con l’offerta Opening Special, utilizzabile per soggiorni a partire da due notti, nei periodi dal 3 luglio 2026 al 6 gennaio 2027, con inclusa prima colazione, cena a buffet e accesso all’Acquapura SPA.

Gli amanti dei panorami del Lago di Garda troveranno al Falkensteiner Resort Lake Garda un elegante rifugio a pochi passi dal suggestivo centro storico di Salò. Avvolto dalla lussureggiante vegetazione del giardino botanico, il resort offre 97 camere dal design raffinato e 170 appartamenti presso le Falkensteiner Park Residences, oltre all’Acquapura SPA su due livelli con uno spazio adults only sul rooftop e una zona family con piscine interne ed esterne, spray park, scivolo e piscina per bambini. Inoltre, i più golosi potranno assaporare le delizie del luogo rivisitate in chiave internazionale nei tre indirizzi presenti in struttura. Chi desidera concedersi una vacanza memorabile può usufruire dell’Offerta 4+1, che dà diritto a una quinta notte di soggiorno gratuita a fronte di una prenotazione di quattro notti, dal 23.04.2026 al 18.06.2026, colazione o mezza pensione e libero accesso alla spa.