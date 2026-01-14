L’Adler Spa Resort Sicilia riapre il 5 febbraio

Dopo un mese appena di chiusura, il prossimo 5 febbraio l’Adler Spa Resort Sicilia riaprirà le porte ai suoi ospiti per tornare a offrire un rifugio di quiete e rigenerazione.

“Crediamo fermamente che, oggi, il vero lusso sia rigenerarsi tramite il contatto con la natura e la valorizzazione di un territorio ricco di aree ancora inesplorate, capaci di sorprendere e ispirare – spiega il Direttore Sami Aglietti -. Attraverso esperienze outdoor, pratiche lente, meditazione e percorsi dedicati al benessere psicofisico, accompagniamo i nostri ospiti in un viaggio autentico, dove il valore sta nella qualità del tempo, nel silenzio e nell’armonia tra corpo, mente e ambiente”.

Ecco dunque le nuove proposte outdoor, ideate e messe a punto insieme alle esperte guide locali ADLER e nuove esperienze wellness per il 2026:

La magia del risveglio dei mandorli

Tra queste, una visita in un’azienda agricola locale porterà gli ospiti a immergersi nell’atmosfera della fioritura dei mandorli, celebrato anche durante la Sagra del Mandorlo di Agrigento che quest’anno si festeggia . Alla meraviglia di una passeggiata tra i primi fiori bianchi e rosa si affiancheranno approfondimenti sulle tecniche di cura dei mandorli, dalla potatura alla gestione sostenibile, oltre che sul legame tra fioritura, frutti e raccolta. Il tour prosegue alla scoperta del “dietro le quinte”: si potrà osservare il processo di lavorazione di prodotti tipici, come la pasta di mandorla o altri dolci. A concludere, una degustazione di mandorle fresche o tostate, dolci come cassatelle e marzapane, pasta e olio di mandorla, sempre accompagnati da un buon vino locale.

Trekking tra gole selvagge e rovine medievali

L’immersione nella storia siciliana continua con il nuovo trekking tra le Gole del Lupo e il Castello di Poggiodiana di Ribera. Il percorso, di difficoltà media, porta alla scoperta delle Gole del Lupo, spettacolari canyon scolpiti nella roccia che rivelano la natura in tutta la sua forza e bellezza, giungendo fino agli imponenti ruderi del Castello di Poggiodiana, arroccato a 200 m di altezza su un colle. Le rovine, oggi una torre cilindrica merlata e la colombaia a pianta quadrata, raccontano capitoli di storia siciliana risalenti al XII secolo, quando, per difendere le comunità e le terre tra Eraclea Minoa e Caltabellotta, i Normanni eressero la fortezza.

Settimana di Tai Chi

Alle novità outdoor si affianca una nuova proposta più intima e silenziosa, dedicata all’equilibrio interiore: il retreat Settimana di Tai Chi secondo Cheng Man-ch’ing che si svolgerà dal 15 al 22 febbraio. Un’opportunità per esplorare i benefici del Tai Chi, una delle cinque colonne portanti della medicina tradizionale cinese, basata sul concetto di Qi, l’energia vitale che scorre attraverso i meridiani, e sull’equilibrio tra Yin e Yang.