Monaci delle Terre Nere entra in Autentico: è la prima struttura in Sicilia

Autentico Hotels mantiene le promesse con l’ingresso nel suo network di Monaci delle Terre Nere, la prima struttura in Sicilia che entra a far parte della collezione, rafforzando la presenza sul territorio nazionale e arricchendo il portfolio che conta oggi 23 strutture. Un traguardo che segna un passo importante nell’espansione del brand in una regione che mancava a completamento del panorama delle eccellenze italiane dell’ospitalità autentica.

Adagiato ai piedi dell’Etna, immerso in una tenuta di 25 ettari tra vigneti e agrumeti, la struttura incarna appieno i valori che contraddistinguono Autentico Hotels: identità, territorio e sostenibilità. L’antico Monastero del XVIII secolo, oggi relais di charme, racconta un’idea di lusso naturale, fatta di silenzi e di relazioni umane autentiche.

“Accogliere Monaci delle Terre Nere nella famiglia Autentico significa portare nel network la voce di una Sicilia contemporanea ma profondamente legata alle sue radici – commenta Mario Cardone CEO di Autentico Hospitality -. Con la sua visione dell’ospitalità profondamente radicata nella cultura e nella natura del territorio siciliano, il resort rappresenta pienamente i valori di eccellenza, autenticità e identità che guidano la nostra collezione. E’ un traguardo che desideravamo raggiungere e che rappresenta un passo importante nel nostro percorso di valorizzazione dell’ospitalità indipendente italiana. Autentico Hotels nasce per celebrare l’anima più autentica dei luoghi e non potevamo esimerci – conclude Cardone – di far parte della magia siciliana accogliendo nel nostro portfolio una struttura che racconta il territorio con eleganza e autenticità in linea con la nostra mission”.

“Far parte di Autentico Hotels per noi significa condividere un percorso comune: promuovere un’ospitalità che valorizzi le persone, i luoghi e le tradizioni – afferma Giovanna Manganaro General Manager di Monaci delle Terre Nere -. Siamo convinti che l’autenticità sia il nuovo lusso e che far parte di una rete di albergatori che celebra questa visione ci permetta di far conoscere ancora di più la nostra Sicilia autentica, contemporanea e accogliente”.