Nella campagna di Scicli apre Dimora Camille

C’è una nuova apertura nel cuore della campagna di Scicli: in contrada Spinazza, a giugno ha aperto i battenti Dimora Camille, un progetto di ospitalità che nasce dalle ceneri di un’azienda agricola di metà Ottocento.

La rinascita inizia nel 2015, quando Sammi Coubeche, spirito cosmopolita con radici africane e formazione europea, scopre queste rovine e si affida alla sensibilità dell’architetto Viviana Haddad, profonda conoscitrice del territorio siciliano, dove vive da 25 anni, per riportarle in vita.

Il sodalizio tra proprietario e architetto si concretizza in un recupero conservativo complesso, durato ben otto anni. La sfida era audace: mantenere l’identità rurale della masseria arricchendola di un métissage culturale naturale. Il cantiere si è trasformato in un laboratorio artigiano permanente, dove maestranze locali hanno lavorato a stretto contatto con la committenza per ricercare materiali, arredi e dettagli che parlassero un linguaggio universale e senza tempo.

La struttura, suddivisa tra tre camere, una suite e quattro appartamenti, accoglie gli ospiti in un’atmosfera di lusso sussurrato. “Quasi tutti gli arredi, dai comodini alle panche, fino allo scrittoio e agli armadi, sono stati disegnati appositamente e realizzati da DiSé mobilieri di pregio, un’azienda di Grammichele.

L’uso dei materiali è un inno al “chilometro zero”: sono state usate pietre di recupero che conservano ancora i segni delle seghe a mano di un tempo, insieme a calci naturali locali, cocciopesto e cementine dai decori orientali rarissimi. L’imperfezione qui è bellezza.

Cuore della Dimora è lo spazio benessere: la sala massaggi è stata ricavata all’interno di un’antica cisterna d’irrigazione, scavata direttamente nella roccia. La piscina a sfioro, circondata da un solarium dal design minimale, funge da specchio d’acqua che riflette il cielo siciliano. Il progetto del verde, parte integrante dell’esperienza sensoriale, non è un semplice contorno. I giardini mediterranei di Dimora Camille sono un percorso olfattivo e meditativo: si cammina tra l’agrumeto, l’orto e il frutteto, circondati dal profumo delle piante aromatiche.

Infine, Dimora Camille offre anche un ricco laboratorio di esperienze: dalle cooking class dedicate ai sapori del territorio, alle sedute di yoga vista mare, fino alle cene private curate da chef locali. Il trattamento è con la prima colazione. Su richiesta sono disponibili anche il personal trainer e i trattamenti estetici ed esperienze e visite nel territorio.