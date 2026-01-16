Orazio Spina nuovo General Manager della Tonnara di Scopello

Orazio Spina è stato nominato nuovo General Manager della Tonnara di Scopello. La decisione rafforza l’impegno della struttura nella definizione e nell’erogazione di standard elevati nell’ospitalità di lusso, valorizzando l’identità storica e paesaggistica della Tonnara come destinazione esclusiva.

In particolare, Spina si focalizzerà su tre direttrici strategiche:

– Rafforzamento dell’esperienza di ospitalità di lusso: perfezionare l’offerta di servizi premium, con un’attenzione particolare alla personalizzazione, all’eleganza e all’unicità dell’esperienza per ciascun ospite.

– Valorizzazione del patrimonio locale: integrare la cultura, la gastronomia e le eccellenze del territorio siciliano nelle proposte della Tonnara, favorendo sinergie con produttori artigianali e realtà locali di alto profilo.

– Innovazione e sostenibilità: sviluppare progetti orientati alla sostenibilità ambientale e all’efficienza operativa, con l’obiettivo di coniugare l’ospitalità esclusiva con pratiche responsabili.

Spina porta con sé un solido background nel settore dell’hotellerie e dell’ospitalità maturato in oltre due decenni di esperienza in contesti nazionale ed internazionali. Laureato in Scienze del Turismo con specializzazione in Management dell’Ospitalità, Spina ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in strutture di prestigio, contribuendo a progetti di ristrutturazione, posizionamento di brand e sviluppo commerciale. Nel corso della sua carriera ha guidato team multidisciplinari, implementato strategie orientate alla qualità del servizio e alla soddisfazione degli ospiti, e ha gestito l’integrazione di soluzioni innovative nei processi operativi, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’esperienza personalizzata degli ospiti.

“Sono onorato di assumere la guida della Tonnara di Scopello in un momento così significativo per l’ospitalità di lusso in Sicilia – ha dichiarato Spina -. Lavorerò con passione insieme al team per consolidare l’identità distintiva della Tonnara, offrendo esperienze indimenticabili ai nostri ospiti nel rispetto della storia e del fascino di questo luogo unico”.