The Sicilian Odissey: Rocco Forte Hotels lancia l’itinerario ispirato al film dell’anno

In attesa del ritorno sul grande schermo del viaggiatore più famoso di tutti i tempi, Rocco Forte Hotels lancia l’itinerario ‘Sicilian Odissey’ ideato per gli ospiti di Villa Igiea e Verdura Resort. Liberamente ispirato all’Odissea e ai luoghi del film in uscita al cinema a luglio, il percorso sviluppa un’opportunità di scoperta della Sicilia del Mito: affascinante e iconica.

La prima tappa è l’Isola di Mothia, all’interno della Riserva Naturale dello Stagnone, che si ritiene essere uno dei luoghi di approdo di Ulisse. Dopo una passeggiata tra vigne di Grillo, si potrà visitare il Museo Whitaker dell’eponima Fondazione, che custodisce l’Efebo di Mothia, datato al V secolo a.C, e che ritrarrebbe un eroe omerico, il mirmidone Alcimedonte, auriga del carro di Achille. L’isola è depositaria anche di tradizioni gastronomiche, e delizie, quali il cous cous e la caponata da assaporare in un giardino segreto.

La seconda tappa è la Riserva Naturale dello Zingaro, che si raggiunge con due ore di navigazione in yacht da Villa Igiea e dove la scoperta di faraglioni, scogliere spettacolari e grotte mitiche si accompagna al piacere di un bagno in acque cristalline.

L’ultima tappa è l’Isola di Favignana, che ha fatto da sfondo a diverse scene chiave del film. Immancabili le soste in barca a Cala Rossa, Cala Rotonda, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino, infine, presso il porto del paese, trasformato dal regista Christopher Nolan in antico porto greco per accogliere dodici navi scenografiche d’epoca. Da non perdere la visita alla Tonnara Florio, dove scoprire l’arte della lavorazione del tonno, esportato dall’Isola in tutto il mondo nell’800 da Vincenzo Florio.

Tre tappe per lasciarsi avvolgere dal calore dell’ospitalità siciliana sullo sfondo della bellezza mozzafiato del Mediterraneo. Il racconto prosegue in versione fotografica a Villa Igiea e al Verdura Resort, che ospitano in esclusiva una esposizione con le più belle immagini dal set, courtesy di Universal.