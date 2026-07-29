Da Odyssey a Elle, gli Airbnb ispirati a film e serie dell’anno

Dalle acque turchesi di Favignana, che richiamano l’universo epico di The Odyssey, alle campagne americane che evocano La casa nella prateria, passando per le dimore inglesi dal fascino senza tempo di Orgoglio e pregiudizio e gli interni dalle sfumature rosa che richiamano lo stile iconico di Elle, la nuova serie prequel di Legally Blonde: ecco gli alloggi Airbnb ispirati alle serie tv e ai film più attesi dell’anno, che permettono di vivere il cinema e le serie TV attraverso luoghi che ne evocano atmosfere e ambientazioni.

Il rosa di Elle a Palm Springs

Nel cuore di Palm Springs, questa casa in stile mid-century modern incarna perfettamente l’immaginario glamour e giocoso che richiama l’universo visivo di Elle, la nuova serie prequel di Legally Blonde che ha debuttato il 1^ luglio 2026 su Prime Video. Tra dettagli rétro, tonalità vivaci e spazi pensati per il relax all’aperto, la proprietà si distingue per la sua atmosfera luminosa e scenografica. La piscina privata, il patio attrezzato e gli interni dal carattere iconico anni 60 contribuiscono a creare un’esperienza immersiva, dove il design e il colore diventano protagonisti, in linea con l’estetica distintiva della serie.

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Favignana: un soggiorno con terrazza vista mare, tra luce mediterranea e set di The Odyssey

Affacciato sulla baia del porto di Favignana, a pochi passi da Spiaggia Praia, questo appartamento offre un punto di partenza ideale per esplorare i luoghi che hanno ispirato le atmosfere del film The Odyssey, in arrivo in Italia il 16 luglio, tra scenari marini, luce intensa e suggestioni cinematografiche. Gli interni sono luminosi e funzionali, con cucina attrezzata e ambienti semplici ma accoglienti, pensati per un soggiorno rilassato dopo giornate tra spiagge e scorci autentici dell’isola. Il punto forte è la terrazza vista mare, uno spazio sospeso tra tetti e orizzonte.

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Il baglio di Favignana che richiama The Odyssey

Tra mura in pietra, antiche cave di tufo e giardini mediterranei, questo tradizionale baglio favignanese racconta il volto più autentico dell’isola. La posizione appartata, a pochi minuti dal Castello di Santa Caterina e immersa in un paesaggio modellato dal mare e dalla storia, richiama le atmosfere epiche e senza tempo della nuova rilettura cinematografica dell’Odissea firmata da Christopher Nolan. Qui natura, silenzio e architettura tradizionale si fondono in un’esperienza che evoca il senso del viaggio, dell’esplorazione e del Mediterraneo mitologico, permettendo di vivere Favignana attraverso paesaggi che sembrano sospesi nel tempo.

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Tra Moorpark e Simi Valley, sulle tracce de La casa nella prateria

Immersa in una proprietà agricola di circa 20 acri a Moorpark, nella Contea di Ventura, questa casa si trova a breve distanza da Simi Valley, una delle aree della California meridionale che ha contribuito a definire l’immaginario della serie cult La casa nella prateria. In occasione dell’arrivo in streaming, il prossimo 9 luglio 2026, del reboot della serie, il soggiorno permette di riscoprire i paesaggi rurali che hanno fatto da sfondo alle avventure della famiglia Ingalls. Tra agrumeti, coltivazioni di avocado e dolci colline californiane, offre l’occasione di immergersi nell’atmosfera della frontiera americana che ha conquistato intere generazioni.

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A Rye, tra storia e suggestioni austeniane

Situato nel cuore di Rye, uno dei borghi medievali più affascinanti dell’Inghilterra, Monastery Cottage offre un soggiorno immerso nelle atmosfere che richiamano Orgoglio e Pregiudizio, la nuova serie attesa nell’autunno del 2026. Annesso a un monastero del XIV secolo e arredato in stile georgiano con grande attenzione ai dettagli, il cottage combina eleganza, storia e romanticismo. Le strade acciottolate, l’architettura d’epoca e il fascino senza tempo del borgo contribuiscono a creare un’esperienza che richiama l’Inghilterra raccontata da Jane Austen, tra scorci pittoreschi e ambientazioni dal carattere autentico.

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Nella Bath georgiana che evoca Orgoglio e pregiudizio

Situato in una delle strade più eleganti di Bath, Great Pulteney Street, questo appartamento d’epoca del 1789 incarna il fascino raffinato della città che ha ispirato e accolto Jane Austen. Ospitato in una tradizionale townhouse del XVIII secolo, l’alloggio conserva elementi originali d’epoca armonizzati con interni curati e contemporanei. La posizione centrale permette di raggiungere a piedi i principali luoghi d’interesse, immergendosi nell’atmosfera colta e romantica che richiama le ambientazioni di Orgoglio e pregiudizio, tra architetture storiche e scorci senza tempo.

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