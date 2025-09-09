Turismo lusso, Palazzo Musmeci entra in Thinking Traveller

Palazzo Musmeci di Acireale entra nel The Thinking Traveller, collezione di ville straordinarie, amata dai viaggiatori di tutto il mondo. La dimora barocca del XVII secolo è tornata a risplendere grazie a un meticoloso intervento di restauro che ha saputo custodirne l’anima originaria, arricchendola con tocchi di design e comfort contemporanei.

Basta varcare l’imponente portone su Piazza San Domenico per percepire la potenza evocativa di questo edificio. Tra affreschi dai colori vividi, stucchi e maioliche originali, il palazzo custodisce secoli di storia e trasformazioni: da residenza nobiliare dell’aristocrazia siciliana a rifugio scelto da sovrani come Ferdinando IV delle Due Sicilie e Umberto I di Savoia.

Ogni ambiente – dal salone di rappresentanza alla cappella privata – contribuisce a tessere una narrazione viva del passato artistico, culturale e umano della Sicilia, restituendo all’ospite un’esperienza che è, al tempo stesso, viaggio e scoperta.

Distribuito su due piani collegati da un’imponente scalinata, il palazzo sorprende per la ricchezza degli interni: dai soffitti affrescati alle carte da parati realizzate su misura, dai pavimenti originali in maiolica palermitana alle sontuose sale da ricevimento. Gli spazi principali includono la luminosa Saletta Blu con affacci su Piazza San Domenico, una maestosa sala da ballo (disponibile su richiesta per eventi privati) e una cappella privata.

Le sei camere da letto – distribuite tra piano nobile e piano terra – sono tutte dotate di bagno privato e vantano uno stile in perfetto equilibrio tra classicismo e design. Alcune si aprono direttamente sul giardino interno, un’oasi di verde dominata da un’imponente magnolia e da una statua barocca di Poseidone, al centro di una corte fresca animata da fontane e piante rigogliose. Completano l’esperienza una piscina piastrellata in stile herringbone, un elegante portico con area lounge, una zona bar, una terrazza panoramica con vista sui tetti della città e una cucina dal fascino antico, dove la chef di casa accompagna gli ospiti in un viaggio nei sapori della tradizione isolana.

“La Sicilia non è solo la mia terra d’origine: è il luogo dove tutto è cominciato, il cuore pulsante del nostro viaggio con The Thinking Traveller – racconta Rossella Beaugié, co-fondatrice del brand -. Accogliere nel nostro portfolio una dimora come Palazzo Musmeci – che racchiude secoli di storia, arte e memoria – è per noi motivo di profondo orgoglio. Sin dall’inizio della nostra avventura, i proprietari di residenze di straordinario valore storico e affettivo scelgono di affidarci le loro case del cuore, e questa fiducia è il riconoscimento più prezioso del lavoro che portiamo avanti con passione e responsabilità da oltre 20 anni”.

Palazzo Musmeci è disponibile in esclusiva su thethinkingtraveller.com: la residenza è dotata di 6 camere da letto, 6 bagni e può accogliere un massimo di 12 ospiti. Le tariffe partono da 20,980 euro a settimana