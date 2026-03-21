Villa Sant’Andrea a Taormina riapre per la stagione 2026

Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, riapre per la stagione 2026. Nella Baia di Mazzarò, il Ristorante Sant’Andrea così come il Bar Sant’Andrea e il Gwendoline’s Bar tornano ad accogliere ospiti in casa ed esterni con un nuovo calendario di eventi ed esperienze dedicate ad arte, cucina e mixology.

A cominciare dal periodo pasquale, un programma di attività dedicate a creatività e tradizione arricchirà la proposta: dal giovedì 2 aprile, gli ospiti che soggiornano a Villa Sant’Andrea potranno partecipare a una mixology masterclass a tema pasquale guidata dal Bar Manager Fabio Rosella presso il Gwendoline’s Bar – iconico bar interno che celebra la storia dell’Hotel con opere d’arte d’autore e foto storiche diventate protagoniste con le creazioni dei bartender, seguita il venerdì da un laboratorio dedicato all’intreccio delle palme pasquali e da un invito a partecipare alla Processione del Venerdì Santo a Taormina.

Il sabato sarà invece dedicato al benessere, con una passeggiata verso i più suggestivi panorami di Taormina e una lezione di pasticceria dedicata alla “Cuddura”, dolce tipico siciliano del periodo.

La domenica di Pasqua si apre poi con una colazione accompagnata dalla pittura delle uova in ceramica, seguita da un raffinato pranzo al Ristorante Sant’Andrea firmato dall’Executive Chef Agostino D’Angelo, che celebra i sapori del territorio in stile contemporaneo.

Il menu degustazione – disponibile il 5 aprile per ospiti in casa ed esterni – è proposto al prezzo di 120 euro a persona, con possibilità di un abbinamento di vini a cura del Wine Manager Giuseppe Androne, incluso un vino da dessert, a 100 euro a persona.

Il lunedì 6 aprile si celebrerà invece la Pasquetta come da tradizione, con una Grigliata di Mare o di Terra servita presso la sala interna o terrazza panoramica del Ristorante Sant’Andrea, rispettivamente proposte al prezzo di 55 euro e 45 euro a persona, mentre il programma per gli ospiti in casa si concluderà con una degustazione di vini guidata dai sommelier di Villa Sant’Andrea.