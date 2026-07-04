Calcio, ospitalità e identità locale: al Barbera il meetup degli host Airbnbo

Si è svolto il 2 luglio, presso lo Stadio Renzo Barbera, il meetup “Calcio, ospitalità e identità locale”, promosso dall’Host Club Airbnb di Palermo insieme a Confare – Confcommercio Palermo.

L’incontro ha riunito host di case, host di esperienze, rappresentanti istituzionali e Palermo FC attorno a un tema centrale per il futuro turistico della città: il ruolo dell’ospitalità nella valorizzazione dell’identità locale, dello sport e dei grandi eventi.

Il meetup è iniziato con una visita al Palermo Museum, guidata dal referente del museo, Tarantino. I partecipanti hanno potuto conoscere da vicino il percorso espositivo dedicato alla storia rosanero, tra maglie, cimeli, immagini e racconti che testimoniano il legame profondo tra il Palermo FC e la città.

Dopo la visita, l’incontro è proseguito nella Tribuna Autorità dello Stadio Renzo Barbera, dove si è svolto il momento di confronto. Alberto Costa, Community Leader Airbnb Palermo e Presidente di Confare – Confcommercio Palermo, ha presentato una riflessione sul rapporto tra calcio, turismo e ospitalità, sottolineando come gli host possano diventare veri e propri ambassador del territorio: non promotori commerciali, ma interpreti credibili della città per chi arriva a Palermo.

Sono intervenuti anche Cinzia Sciarrino e Giorgio Bruno, Community Leader Airbnb Palermo e componenti del direttivo Confare, portando il punto di vista della community degli host locali.

Per Palermo FC è intervenuto Gaetano Lombardo, che ha evidenziato il valore identitario del club e il ruolo del calcio come strumento di appartenenza, racconto e condivisione. Il Palermo non è soltanto una squadra, ma un simbolo capace di unire persone, generazioni e comunità diverse attorno a valori comuni.

All’incontro ha partecipato anche Alessandro Anello, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo, che ha sottolineato la coerenza tra il lavoro portato avanti da Airbnb, Palermo FC e Confare: tre realtà diverse, ma accomunate da una visione fondata sulla community, sulla condivisione e sulla valorizzazione del territorio.

Il confronto ha messo in evidenza una prospettiva sempre più attuale: il turismo sportivo non riguarda soltanto le partite, ma anche i luoghi, le storie, i riti collettivi e le esperienze che permettono ai visitatori di comprendere meglio l’identità di una città.

In questo senso, il Palermo Museum e lo Stadio Renzo Barbera possono diventare parte del racconto turistico di Palermo, accanto alla città monumentale, gastronomica e culturale. Una Palermo anche sportiva, popolare ed emotiva, che gli host possono contribuire a far conoscere agli ospiti attraverso consigli, racconti e indicazioni qualificate.

L’evento ha rappresentato un primo momento di dialogo tra host, istituzioni, Palermo FC e sistema dell’ospitalità, con l’obiettivo di costruire nuove connessioni tra accoglienza diffusa, sport e promozione territoriale. La visione emersa è chiara: raccontare meglio Palermo significa aiutare i visitatori a viverla meglio. Anche attraverso il calcio, i suoi luoghi simbolici e il senso di appartenenza che da sempre accompagna la storia rosanero.