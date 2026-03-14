Federazione Guide Sicilia, cambio al vertice

Rinnovato il Consiglio Direttivo della Federazione Guide Sicilia (FGS). Il nuovo presidente è Giusi Belfiore (AGT Catania), mentre i due vice presidente sono Sabrina Murgano (AGT Enna) e Pietro Di Rosa (AGT Ragusa), come consiglieri nominati invece Cristina Scimonello (AGT Siracusa) e Gianluca Giangrasso (AGT Trapani).

Il Neo eletto Direttivo continuerà l’operato iniziato dalla Federazione nel 2020 finalizzato alla tutela e valorizzazione della categoria. Va quindi un doveroso ringraziamento a tutti i colleghi e al past president Giovanni Masaniello per l’impegno profuso fino ad oggi in favore dellla Federazione e dei suoi soci.