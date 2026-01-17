Salute e prevenzione a supporto della scuola: le iniziative del Lions Club Palermo Federico II

Rendere più consapevoli gli studenti, preparandoli alla vita sociale e alle responsabilità civiche attraverso attività pratiche e magari anche solidarizzando con il corpo insegnante in questo percorso sempre più arduo. Questo l’obiettivo delle iniziative ideate dal Lions Club Palermo Federico II che si svolgeranno nel corso della prossima settimana e che si inseriscono nel programma del Club guidato da Toti Piscopo che per il 2026 ha deciso di orientare la propria azione su tre direttrici principali: salute, turismo e internazionalizzazione.

Si inizia lunedì 19 gennaio con la cerimonia ufficiale di donazione di un nuovo defibrillatore Semiautomatico (DAE) all’I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi presso l’Auditorium della sede centrale dell’Istituto in Largo Mineo, 4 a Palermo. Prevista la partecipazione di esperti e autorità sanitarie. Oltre a Toti Piscopo interverranno l’ematologa Silvana Magrin e l’allergologa Simonetta Casa, socie del Club che illustreranno le finalità del progetto e l’importanza della presenza del dispositivo DAE all’interno degli istituti scolastici, accanto ai professori Bellanca e Li Gammari, docenti formati per il BLSD. All’incontro parteciperanno anche Vittorio Di Carlo, delegato area salute della Prima Circoscrizione ed il presidente della stessa Pietro Passariello.

“Siamo lieti di donare all’I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi un defibrillatore, uno strumento fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico – spiega il presidente del Federico II, Toti Piscopo -. Per i Lions non si tratta di un’iniziativa sporadica ma un impegno sociale e civile costante. Sulla stessa linea il Lions Club Federico II prosegue il proprio calendario di iniziative con un evento rivolto a universitari e studenti delle scuole superiori dal titolo “GENERAZIONE Z per LA VITA – prevenire, proteggere, vivere”, in ricordo e memoria di Antonella Gentile, scomparsa a soli 20 anni a causa della talassemia. Un evento che gode del patrocinio del Comune di Palermo e reso possibile grazie all’aggregazione e disponibilità della Prima Circoscrizione Lions International; della Fondazione Franco e Piera Cutino; A.d.V.S/Fidas; Anfi Palermo; Centro Studi Ernesto Basile, Federalberghi oltre che naturalmente il san Paolo Palace Hotel.

Questo secondo appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio dalle 9 alle 12.30 presso il San Paolo Palace Hotel di Palermo. Obiettivo del forum è diffondere la cultura della prevenzione e cura della malattia.