Turisti a+12% in Sicilia aspettando Giornata Turismo

“Il turismo vola in Sicilia: ad agosto l’aumento è stato dell’11,9%”. Lo ha confermato Elvira Amata alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo che si terranno venerdì 26 e sabato 27 al San Paolo Palace di Palermo.

“La Giornata Mondiale del Turismo che la Logos srl, da 8 anni a questa parte, si impegna a organizzare anche in Sicilia – ha aggiunto Amata – rappresentano per l’Assessorato un’ulteriore occasione per focalizzare l’attenzione sul comparto turistico che anche quest’estate si è confermato trainante per l’intera economia isolana. In particolare, possiamo confermare la crescita del mercato straniero, non solo in alta stagione e non solo nelle destinazini più rinomate, grazie anche alle politiche avviate dall’Assessorato, fortemente orientate a favorire forme concrete di destagionalizzazione, ma anche di delocalizzazione dei flussi”.

La Giornata Mondiale del Turismo 2025 vivrà a Palermo attraverso tre diversi momenti rivolti a tre diversi target. Travelexpo Borsa Globale dei Turismi dedica infatti a giovani studenti, buyer esteri e operatori turistici del privato e del pubblico l’intero weekend del 26, 27 e 28 settembre integrando al tema mondiale “Turismo e trasformazione sostenibile” il payoff “Dalla Sicilia verso la civiltà del viaggio”.

“Per questa edizione – spiega Toti Piscopo, ceo della Logos srl che organizza la Giornata mondiale del Turismo a Palermo – abbiamo creato un programma fitto, condiviso dall’Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Palermo, indirizzato ai giovani, ai futuri professionisti del turismo, ma anche ai Comuni per affiancarli, sostenendo e valorizzando le loro economie locali”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Alessandro Anelo, assessore al Turismo del Comune di Palermo: “Crediamo e sosteniamo questo genere di iniziative intanto perchè possono portare un aumento di flussi turistici a Palermo, e poi apprezziamo particolarmente la novità data dalla presenza delle scuole che si affacciano a questo genere di eventi”. Anche Anello si è soffermato sull’andamento dei flussi: “a Palermo, così come in tutta la Sicilia, i turisti crescono sempre di più. Nel primo semestre abbiamo registrato un +6% di arrivi e un interessante aumento dei giorni di permanenza media”.