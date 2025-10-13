Bando turismo, Schifani: i 135 mln potrebbero aumentare

“Per ora siamo ricchi, come confermato dall’avanzo di due miliardi di euro registrato nel 2024, il problema è spendere. Riuscire a spendere non dipende da me. La provvista il governo l’ha fatta. Abbiamo un boom economico grazie alla politica che stiamo attuando e una previsione per il 2025 di un ulteriore aumento delle entrate”. Cosi il presidente della Regione siciliana Renato Schifani parlando con i cronisti a Galati Mamertino, nel Messinese.

“È un dato consolidato – ha aggiunto il governatore – questi sono i segnali. Il risanamento dei conti, il boom economico, l’interesse turistico, per quest’ultimo è stato prorogato di un mese, su richiesta di Federalberghi, il bando turismo Sicilia. Se dovesse avere un ottimo risultato, siccome sono fondi Fsc, cercherò di fare qualche correzione per rimpinguarlo”.