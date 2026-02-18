In scadenza il bando da 135 mln per le strutture ricettive

C’è tempo fino al 26 febbraio 2026 alle ore 17 per partecipare all’avviso pubblico emanato dalla Regione Sicilia nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20212027, destinato a rafforzare l’accoglienza turistica con una dotazione di 135 milioni di euro per agevolare, a fondo perduto, le micro, piccole, medie e grandi imprese – dagli alberghi ai B&B, campeggi, rifugi, case vacanza, ostelli, etc.

Sono concessi contributi da 50 mila euro e fino a 3,5 milioni per singola impresa e gli interventi ammessi riguardano ristrutturazione, ammodernamento o riattivazione di strutture esistenti; realizzazione o riconversione di immobili in strutture turistico ricettive; recupero di immobili o interventi funzionali sulle strutture.

Gli interventi devono rispettare le normative urbanistiche e ambientali, senza consumare nuovo suolo né aumentare la cubatura. I termini di realizzazione sono di 24 mesi dalla concessione del contributo.

Si tratta di un’opportunità importante per le imprese turistiche siciliane che desiderano investire in qualità, sostenibilità e innovazione dell’offerta. E con l’approssimarsi della deadline, le imprese interessate non possono perdere l’opportunità di accedere a risorse considerate strategiche per il rilancio e la qualificazione dell’ospitalità in Sicilia.

Le domande vanno inoltrate esclusivamente attraverso lo Sportello telematico incentivi di Irfis FinSicilia,, la società partecipata dalla Regione individuata come soggetto gestore per le procedure tecniche e amministrative. Sulla stessa piattaforma sono disponibili lo schema di doman­da e il modello per la documentazione da allegare.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano strategico della Regione Siciliana volto a sostenere la crescita del settore turistico, che negli ultimi anni ha registrato segnali di ripresa e un incremento delle presenze, soprattutto nei segmenti legati al turismo esperienziale e culturale.