Ancora una proroga per il bando turismo da 135 mln

A seguito delle comunicazioni di InfoCamere e della Camera di Commercio di Palermo Enna sulla temporanea indisponibilità registrata oggi a livello nazionale dei portali di servizio, ma che allo stato attuale risulta superata, la Regione Siciliana ha disposto la proroga dei termini di chiusura degli avvisi attualmente in corso. La decisione è stata adottata per garantire a tutti i soggetti interessati l’accesso alle piattaforme e la possibilità di presentare regolarmente la domanda di partecipazione.

Nel dettaglio, le nuove scadenze degli avvisi “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero”, ma anche quelle che riguardano i “Contributi straordinari per i danni causati dal Ciclone Harry/Frana di Niscemi – Stabilimenti balneari e attività sui litorali” e i “Contributi straordinari per i danni causati dal Ciclone Harry per i Comuni di cui all’allegato dell’ordinanza n. 1180 del 30/01/2026” sono fissate a sabato 28 febbraio alle ore 12.