Pasqua gratis in quasi tutti i siti del Parco archeologico di Catania

Pasqua 2026 è prima domenica del mese, ingresso gratuito nei siti del Parco archeologico di Catania. Ecco gli orari e la mappa delle aperture in città e in provincia nei due giorni festivi: dal Teatro Antico alla chiesa di Militello ai i musei di Adrano, Caltagirone e Centuripe

In occasione della “Domenica al museo” che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti e i musei della Regione Siciliana, che questo mese cade in coincidenza con la festa di Pasqua, anche il Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, partecipa all’iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali della Regione Siciliana con l’apertura di quasi tutti i siti gestiti in città e nell’area metropolitana.

Regolarmente aperti, per Pasqua e Pasquetta 2026, il Teatro Antico di Catania, i musei di Adrano, Caltagirone e Centuripe e il complesso museale di Militello (Chiesa Santa Maria La Vetere). Ed ecco gli orari dei vari siti, aggiornati con l’ingresso in primavera e l’arrivo dei maggiori flussi turistici legati alla bella stagione: a Catania il Teatro Antico (in via Vittorio Emanuele) è aperto dalle 9 alle 19 tutti i giorni dell’anno; ad Adrano il Museo regionale da lunedì a sabato 9-19, domenica 9-13; a Caltagirone il Museo Regionale della Ceramica, temporaneamente allestito a Palazzo Libertini, è visitabile tutti i giorni dell’anno, dalle 9 alle 18.30; idem a Centuripe, dove il Museo archeologico regionale è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18.30.

Nel weekend di Pasqua sarà eccezionalmente aperto, a Militello in Val di Catania, lo storico complesso monumentale di Santa Maria la Vetere con la chiesetta sopravvissuta al terremoto del 1693. Chiusa da fine gennaio per l’avvio dei lavori di restauro del portale gagininano e l’allestimento di un primo nucleo museale, la chiesa sarà infatti visitabile nelle giornate di sabato 4 aprile, domenica di Pasqua e lunedì 6 aprile – dalle ore 10 alle ore 14 – con gli addetti dell’associazione “Club per l’Unesco di Militello”, convenzionata con il Parco archeologico (info 338 144 7291).

A Catania, martedì e giovedì pomeriggio, infine, sono confermate dalle 15 alle 18 le visite al Portico dell’Atleta, l’affascinante sito d’epoca romana, dove è stata rinvenuta la statua acefala di un “atleta”, che si trova sotto la via Crociferi ed è accessibile dalla porticina a lato della scalinata Alessi.

A Catania, infine, saranno chiusi nelle giornate di domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 aprile la Chiesa di San Francesco Borgia e le due terme, della Rotonda e dell’Indirizzo che torneranno regolarmente fruibili da mercoledì con i seguenti orari: San Francesco Borgia dal martedì al sabato orario continuato 9.30-18, domenica 9.30-13.45; le due Terme dal martedì al sabato: 9-13; 14.30–18.30; domenica 9-13.