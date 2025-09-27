Premio Sebastiano Tusa all’archeologo Paolo Matthiae

E’ stato assegnato all’archeologo Paolo Matthiae, al quale si deve proprio nel settembre di cinquanta anni fa, la scoperta dell’archivio reale dell’antica città di Ebla in Siria risalente al III millennio avanti Cristo, il premio Sebastiano Tusa. Il riconoscimento dell’omonima fondazione intitolata alla memoria dell’insigne archeologo siciliano sarà consegnato sabato, 27 settembre, alle 21 nella chiesa barocca di San Francesco Borgia di via Crociferi.

Il premio rientra nell’ambito di Catania Archeofilm 2025, festival internazionale del Cinema di Archeologia, Arte e Ambiente, organizzato dal Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci con Archeologia VivaFirenze Archeofilm.

A consegnare il premio Tusa al prof. Matthiae sarà Valeria Livigni, presidente della Fondazione e moglie dell’archeologo. A seguire, sempre domani sera, sarà proclamato il film vincitore del Premio Catania Archeofilm 2025, pellicola scelta dal pubblico che in queste tre sere esprime il proprio voto su apposite schede di valutazione.