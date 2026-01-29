La Sicilia sceglie gli operatori per le fiere ITB e F.RE.E
29 Gennaio 2026, 11:41
Con due diversi decreti del 27 gennaio il Dipartimento Turismo ha approvato gli elenchi provvisori degli operatori ammessi a partecipare a due manifestazioni fieristiche: la ITB che si terrà a Berlino dal 3 al 5 marzo e a F.RE.E che si terrà a Monaco di Baviera dal 18 al 22 febbraio.
Questi gli operatori selezionati:
“ITB” – Berlino – 3/5 marzo 2026
1 ALTAI ITALIA
2 ATS RETEVACANZE (CAPOFILA) PROMOTOUR (PARTNER) FIN CORETUR (PARTNER)
3 SICILYING
4 TOUR PLUS SICILIA
5 CASSATA TRAVEL
6 SOLE BLU
7 CHAT AND TOUR
8 ISULA TRAVEL
9 CICERONE TOUR
10 MARINA DI PETROLO
11 SICILIA’S GOLF RESORT
12 ALKAMURI
13 LE DUNE SICILY
“F.RE.E” – Monaco di Baviera – 18/22 febbraio 2026
1 SICILYING
2 KUKLA VIAGGI E TURISMO
3 AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR FABIO REISEN S.A.S. (FABIO REISEN S.A.S.)
4 SLAM TOUR / ETNA DISCOVERY
5 SCOPELTOUR
6 INSPIRING TOURS
7 KEMEDIA
8 TERRA DEL SOLE SICILIA INCOMING