Dipartimento Turismo: Margherita Rizza nuovo dirigente generale

Margherita Rizza sarà il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Lo ha deciso la giunta, su proposta dell’assessore al ramo, Elvira Amata.

Attualmente, in attesa dell’insediamento del nuovo dirigente, il dipartimento continua a essere retto ad interim dal segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo.

Laureata in Giurisprudenza, è in servizio nell’amministrazione regionale dal 1992.