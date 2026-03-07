Dipartimento Turismo: Margherita Rizza nuovo dirigente generale

07 Marzo 2026, 08:46

Margherita Rizza sarà il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Lo ha deciso la giunta, su proposta dell’assessore al ramo, Elvira Amata.

Attualmente, in attesa dell’insediamento del nuovo dirigente, il dipartimento continua a essere retto ad interim dal segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo.

Laureata in Giurisprudenza, è in servizio nell’amministrazione regionale dal 1992.

