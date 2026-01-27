Bit 26, ecco gli altri 11 operatori selezionati dalla Regione
27 Gennaio 2026, 12:21
A seguito della riapertura dei termini, il Dipartimento Turismo ha pubblicato gli elenchi provvisori degli
operatori ammessi e non ammessi a partecipare alla manifestazione fieristica “BIT-Borsa Internazionale del Turismo” che si terrà a Milano dal 10 al 12 febbraio 2026, ad integrazione di quelli approvati con il citato DDG. n. 75/S11 del 20 gennaio 2026.
IMPRESE AMMESSE A PARTECIPARE
1 IBLA EUROPE VIAGGI
2 AEOLIAN ISLANDS
3 PICLUB
4 ROYAL HIMERA
5 PANTELLERIA INN
6 BORGO VITA NOVELLA
7 FABIO REISEN
8 LAMA
9 PRINCIPE DI BELMONTE SICILY HOTELS
10 GOTO SITO
11 EMANUELE TOURS
