Sicilia ancora protagonista al WTM di Londra

Il mercato britannico si conferma particolarmente importante per il turismo siciliano: negli ultimi 8 mesi del 2025, infatti, l’isola ha registrato un incremento del 18,5% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando così il trend positivo e la crescente attrattiva della Sicilia. I dati sono stati annunciati dall’assessore regionale al Turismo Elvira Amata in occasione della sua partecipazione al WTM di Londra.

“I viaggiatori inglesi, apprezzando il nostro clima mite ma non amando il troppo caldo – ha aggiunto Amata – contribuiscono all’avviato processo di destagionalizzazione del turismo, obiettivo prioritario delle politiche dell’assesorato sempre più mirate a for scoprire la nostra isola in ogni stagione dell’anno”.