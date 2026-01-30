Sicilia: oltre i luoghi iconici. Strategie, DMO e prodotti a BIT 26

Si svolgerà mercoledì 11 febbraio alle 12 la conferenza stampa della Regione Siciliana alla Bit di Milano, alla presenza del presidente Renato Schifani e dell’assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Elvira Amata. A seguire è prevista una degustazione di prodotti regionali, espressione delle eccellenze enogastronomiche siciliane.

Si tratta dell’appuntamento centrale della partecipazione istituzionale della Sicilia alla borsa milanese che un calendario di appuntamenti rivolto a buyer, operatori, istituzioni e media, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della destinazione e sostenere la crescita sui mercati nazionali e internazionali.

Il programma degli eventi prenderà il via martedì 10 febbraio nel pomeriggio, con una serie di panel dedicati alle cinque DMO siciliane (Islands of Sicily, West of Sicily, Sicilia Centrale, Valle dei Templi Targa Florio, Madonie Cefalù), chiamate a presentare progettualità, prodotti e visioni territoriali, offrendo una panoramica delle diverse declinazioni dell’offerta turistica dell’Isola.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio lo stand ospiterà inoltre quattro momenti di approfondimento tematico dedicati a cultura, natura, enogastronomia e trasporti: incontri pensati per presentare in modo organico l’offerta turistica regionale e affrontare temi centrali per la competitività della destinazione, con il contributo di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Programmi e partecipanti degli appuntamenti verranno comunicati nei prossimi giorni.