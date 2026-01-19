Turismo esperienziale, la Regione chiama a raccolta associazioni e operatori

In vista di tre eventi borsistici specifici, ritenuti utili a veicolare il prodotto turistico esperienziale e responsabile del territorio regionale, l’assessorato del Turismo cerca enti pubblici territoriali e non territoriali e loro forme associative; istituti e organismi di diritto pubblico senza scopo di lucro; associazioni, cooperative, organizzazioni no profit iscritte al R.U.N.T.S., senza scopo di lucro ed operanti nel settore del turismo, interessati a presenziare all’interno dell’area regionale per illustrare l’offerta turistica presente nel territorio di pertinenza in tema di turismo esperienziale, responsabile, sostenibile (outdoor, cammini, cicloturismo, etc.).



I tre eventi sono: Falacosagiusta – Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili a Milano-Rho dal 13 al 15 marzo 2026; la Fiera del Cicloturismo di Padova dal 27 al 29 marzo 2026; Caravan Salon a Dusseldorf dal 26 agosto al 6 settembre 2026.



I soggetti interessati potranno indirizzare la propria richiesta, redatta secondo questo modello, corredata da una breve descrizione del proprio curriculum e delle attività che si intendono promozionare, alla seguente mail: marketing.turismo@regione.sicilia.it entro e non oltre il 28 febbraio, indicando come oggetto “Attività di promozione del Turismo esperienziale e responsabile”.

Nel caso pervenissero istanze in numero tale da inficiare la ottimale gestione organizzativa degli spazi disponibili, verrà data priorità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, alle attività di maggiore rilevanza e ricaduta territoriale.

Il progetto rientra tra le indicazioni di cui al Programma Triennale di Sviluppo Turistico vigente, del Programma Operativo Annuale 2026 e del PR FESR 2021/2027 Azione 4.6.2.