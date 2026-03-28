Aerolinee porta a casa le famiglie siciliane a tariffe dedicate

28 Marzo 2026, 09:27

Da qualche ora sul sito Aerolinee Siciliane è attivo il pagamento con carta di credito mentre contestualmente è stato lanciato il piano famiglia che sarà valido per tutta l’estate con partenza da Milano a Palermo e Catania alla tariffa di 750 euro per 5 persone, andata e ritorno tutto compreso (babagli, posto e snack e bevande a bordo).

Nei giorni scorsi sulle pagine social, la nuova compagnia siciliana che si prepara al debutto del 31 maggio e nell’attesa parteciperà anche alla prossima edizione di Travelexpo, dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, ha presentato ufficialmente con un video l’aereo su cui operarerà le tratte da Palermo e Catania per l’aeroporto di Milano Bergamo.

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