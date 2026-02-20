Aerolinee Siciliane è online, si aspetta il primo decollo

Aerolinee siciliane compie un ulteriore passo avanti per il decollo. Con il payoff “L’aria pulita di cui non sapevi di aver bisogno”, da qualche ora è online il nuovo sito web della compagnia siciliana, che punta a offrire un servizio di trasporto aereo di alta qualità, sostenibile e orientato al territorio: https://aerolinee.com

Secondo quanto emerge osservando l’home page del sito i primi voli in partenza dagli aeroporti di Palermo e Catania atterreranno a Bergamo con tariffe dedicate ai soci azionisti a partire da 69 euro tutto incluso. Le tratte non sono ancora disponibili, anche se il sito permette di visualizzare orari e prezzi durante l’acquisto, ma al termine invita i potenziali passeggeri a ricevere gli aggiornamenti e le notizie sul primo volo inaugurale che a questo punto potrebbe partire veramente a breve.

Dietro all’operazione c’è Luigi Crispino che ha l’obiettivo di combattere il famigerato caro-voli.