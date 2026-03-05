Aerolinee Siciliane, decollo fissato per il 31 maggio
05 Marzo 2026, 11:47
Dopo anni di parole, contatti, contratti e promesse, è stata finalmente annunciata la data del debutto dei primi voli di Aerolinee Siciliane, la compagnia “Made in Sicily” fondata da Luigi Crispino. Sui canali social il decollo è fissato per il prossimo 31 maggio.
I collegamenti, almeno in questa fase iniziale, coinvolgeranno 4 aeroporti: due siciliani, Palermo e Catania, e quelli lombardi di Bergamo e Milano Linate. Nei prossimi giorni probabilmente sarà possibile prenotare i primi voli direttamente sul sito https://aerolinee.com. Le tariffe previste dovrebbero andare dai 59 ai 79 euro.
