Aerolinee Siciliane: da oggi biglietti in vendita

Da oggi, sabato 14 marzo, sul sito www.aerolineesiciliane.com e www.aerolinee.com è possibile comprare i biglietti aerei per volare dalla Sicilia a Milano Bergamo a partire dal 31 maggio. Inoltre, sarà possibile pagare con bonifico bancario.

“Il sistema di biglietteria ha dato ottimi risultati nello stress test che abbiamo realizzato negli scorsi giorni e pertanto è pronto per le esigenze dell’impresa, al servizio dei nostri clienti”, ha spiegato Luigi Crispino, general manager di Aerolinee Siciliane che fa quindi un altro passo avanti per la piena operatività nella stagione estiva 2026.

“Il sito e il sistema di biglietteria sono stati un’altra delle nostre sfide vinte. Know how per offrire un servizio dal gusto e dall’eleganza siciliani – ha aggiunto Crispino -. Il nostro vettore ha due missioni fondamentali: cancellare le incertezze nel costo del viaggio e garantire agli azionisti i prezzi più bassi e la migliore gestione societaria. Chi è azionista avrà i massimi benefici, mentre i siciliani potranno avere la garanzia del miglior servizio e della maggiore trasparenza e comodità, oltre all’opportunità di diventare azionisti”. Aerolinee Siciliane rende noto che stabilirà un rapporto privilegiato con il canale agenziale: le adv possono registrasi e per loro è prevista una commissione.