Etna Sky, da Dubai smentiscono qualsiasi coinvolgimento

Nessuna novità sul fronte Etna Sky, la compagnia aerea annunciata dal parlamentare Manlio Messina qualche mese fa, che promette di colmare una lacuna nel panorama del trasporto aereo siciliano: l’assenza di un vettore profondamente radicato nel territorio, capace di coniugare prezzi equilibrati, servizi inclusi e una visione di lungo periodo.

Al momento è possibile sono navigare sulla home page del sito https://etnasky.com in cui si trovano sono informazioni già note: si tratta di una holding registrata a Catania con un capitale sociale di 20 mila euro e tre soci, oltre a Messina, gli ex Air Sicilia Angelo Lo Bianco e Gaetano Caminita.

La novità delle ultime ore è però una nota dagli Emirati Arabi Uniti riportata da QdS.it: “Mayfair Jets smentisce categoricamente qualsiasi relazione con Etna Sky”. Nata nel 2020 e specializzata in voli charter di lusso, Mayfair Jets, che ha sede a Dubai, dall’anno scorso ha sottoscritto una partnership con la società siciliana Ital Gsa di cui appunto Lo Bianco e Caminita sono i proprietari.

“Mayfair Jets – prosegue la nota – nega in modo assoluto qualsiasi rapporto, diretto o indiretto, con qualunque entità commerciale operante sotto il nome Etna Sky, incluse eventuali ipotesi di partecipazione societaria, investimento, governance, finanziamento o affiliazione di qualsiasi natura”. La stessa nota prosegue confermando di “collaborare con Ital Gsa esclusivamente nell’ambito della consolidazione di charter nel mercato italiano”. “Mayfair Jets non ha mai investito in compagnie aeree e non prevede investimenti in compagnie aeree. Qualsiasi interpretazione o insinuazione contraria è da ritenersi non corretta”, conclude la missiva.

A questo punto, Etna Sky riuscirà a mantenere la promessa di far decollare i primi aerei già quest’estate?