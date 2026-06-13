Hellofly lancia la novità Trapani-Lampedusa

Una nuova rotta arricchisce l’offerta dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi: a partire dal 3 luglio prenderà il via il collegamento Trapani-Lampedusa, operato dalla compagnia Hello Fly. Il volo collegherà le due destinazioni con voli diretti il venerdì, la domenica e il lunedì. Nel dettaglio, il venerdì è prevista una partenza e un ritorno in mattinata, mentre la domenica e il lunedì sono previste due andate e due

ritorni, sempre nella fascia mattutina. Il prezzo a tratta è fissato a 67 euro a persona, sia per la rotta Trapani-Lampedusa che per quella Lampedusa-Trapani.

L’accordo è stato formalizzato ieri mattina, 12 giugno, con un incontro tra il presidente di Airgest Salvatore Ombra e il comandante Teodosio Longo, patron di HelloFly. “Si tratta di un ulteriore piccolo tassello di un puzzle che si completa sempre di più – ha dichiarato il presidente Ombra – nell’ottica delle strategie sempre più strutturate che stiamo portando avanti per il miglior funzionamento dell’aeroporto Vincenzo Florio, con l’obiettivo di una migliore connessione del territorio e di un suo costante potenziamento e valorizzazione,”

Da parte sua, il comandante Longo ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “È un obiettivo che incorrevamo già da tempo e che riteniamo possa essere un servizio gradito al territorio, capace di essere foriero di nuove e possibili collaborazioni future.”

Questo l’operativo dei voli:

Venerdì Trapani → Lampedusa 7:15 8:05

Venerdì Lampedusa → Trapani 8:35 9:25

Domenica Trapani → Lampedusa 7:15 8:05

Domenica Lampedusa → Trapani 8:35 09:25

Domenica Trapani → Lampedusa 17 17:50

Domenica Lampedusa → Trapani 18:20 19:10

Lunedì Trapani → Lampedusa 7:15 8:05

Lunedì Lampedusa → Trapani 8:35 9:25

Lunedì Trapani → Lampedusa 17 17:50

Lunedì Lampedusa → Trapani 18:20 19:10