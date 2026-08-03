A Lampedusa arrivano Rocco Hunt, Andrea Damante e Merk & Kremont

Per tre notti il Gran Piazzale di Cala Pisana di Lampedusa cambia volto. Al via infatti Alta Stagione 2026, il nuovo calendario estivo che trasformerà uno degli spazi più suggestivi dell’isola in un grande club

all’aperto con la partecipazione di Rocco Hunt dj set lunedì 10 agosto; Andrea Damante dj set venerdì 14 agosto e Merk & Kremont dj set venerdì 21 agosto. Tre protagonisti differenti e tre identità musicali riunite all’interno di un unico progetto.

Alta Stagione non nasce come una semplice successione di ospiti. Ogni appuntamento è concepito come una club night completa, costruita dall’apertura alla chiusura attraverso una programmazione musicale continua, un grande palco, la pista, la produzione audio e luci, le performance, le aree dedicate al pubblico e i servizi di accoglienza. Per quelle ore Cala Pisana non sarà soltanto la cornice dell’evento, ma una vera venue temporanea, progettata e allestita appositamente per vivere la notte. Un luogo con una

propria identità, capace di coniugare la dimensione del club con il fascino irripetibile di una serata d’estate a Lampedusa.

A produrre il calendario è SULVENTO Production, progetto nato dall’incontro tra Hub Turistico, Nuovoservice e 13.music. Tre realtà lampedusane che uniscono promozione, organizzazione, produzione tecnica e conoscenza della scena musicale e notturna dell’isola.

La presenza di artisti di richiamo nazionale si inserisce quindi all’interno di una produzione costruita direttamente a Lampedusa, attraverso il lavoro congiunto di imprese, tecnici, artisti e professionalità locali.

Per tutte le serate l’apertura dei cancelli è prevista alle 23.

I biglietti sono disponibili attraverso Ticketzeta. Tutte le informazioni sul calendario e sulle modalità di partecipazione sono disponibili su sulvento.com/join e sui canali social.