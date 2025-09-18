Ryanair conferma il volo Palermo-Forlì per la Winter

Ryanair ha confermato la rotta Forlì-Palermo per l’inverno 2025/2026. Ryanair, dunque, continua ad investire e a far crescere il traffico e il turismo in Italia anche in bassa stagione.

“Per sbloccare tutto il potenziale di crescita dell’Italia – ha ribadito Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair – facciamo appello al Governo e alle regioni affinché seguano l’esempio di successo di Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, dove l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato ad una crescita davvero significativa. Qualora l’addizionale comunale fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair potrebbe rispondere con un piano di crescita ambizioso per l’Italia nei prossimi anni che include una crescita del traffico fino ad oltre 80milioni di passeggeri all’anno, più di 1.500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri, 40 ulteriori aeromobili basati (per un investimento di 4 miliardi) e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani”.

Per celebrare la rotta Forlì-Palermo dell’inverno 2025, Ryanair ha lanciato una speciale promozione con tariffe a partire da 21.99 euro per viaggiare fino al 18 dicembre, disponibile solo su ryanair.com.