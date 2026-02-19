Wizz Air scommette su Comiso e apre il volo per Katowice

Importante novità per la Sicilia orientale: Wizz Air apre la rotta Comiso-Katowice. Questo nuovo collegamento si inserisce all’interno del progetto, nato dalla continua collaborazione con SAC, di potenziamento del polo aeroportuale del Sud-Est siciliano, affiancandosi al recente investimento strategico che vedrà l’arrivo del terzo aeromobile basato su Catania, il lancio di nuove rotte e il potenziamento di tratte già esistenti.

Il collegamento, che partirà l’8 luglio, giusto in tempo per il cuore della stagione estiva, sarà servito dagli Airbus A321neo di ultima generazione.

Se il territorio ibleo è patrimonio UNESCO per il suo inconfondibile stile tardo-barocco, Katowice è il simbolo della rinascita urbana europea: da centro industriale a Città Creativa della Musica UNESCO.

Il nuovo collegamento dall’Aeroporto di Comiso non risponde solo alla domanda della comunità polacca e siciliana, ma apre le porte a un turismo di scoperta. Per i viaggiatori in partenza dalla Sicilia, Katowice offre un mix sorprendente di architettura futuristica, festival musicali e una vivace vita notturna, oltre ad essere la porta d’accesso perfetta per esplorare la regione della Slesia e la vicina Cracovia.

Viceversa, il volo porterà i turisti polacchi direttamente nel cuore dei luoghi di Montalbano, tra le spiagge dorate di Ragusa e i capolavori architettonici di Modica e Scicli.

“L’attivazione della nuova rotta tra Comiso e Katowice segna un altro passo fondamentale nella strategia di sviluppo dello scalo ibleo: un percorso di investimento su cui puntiamo con determinazione per rafforzare il ruolo dell’aeroporto come asset strategico per il turismo e l’economia di tutto il Sud-Est Sicilia – sottolineano Anna Quattrone, presidente di SAC e Nico Torrisi, ad di SAC -. Questo nuovo collegamento internazionale è una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità del territorio e la testimonianza della piena fiducia delle compagnie verso lo scalo ibleo. Siamo felici di poter consolidare ulteriormente la collaborazione con un partner globale come Wizz Air, riconoscendo le potenzialità di Comiso come porta d’accesso strategica per i mercati esteri. Continuiamo a lavorare con determinazione per ampliare il network e offrire ai passeggeri opzioni di viaggio sempre più competitive e diversificate.”

“L’annuncio della nuova rotta Comiso-Katowice testimonia la nostra volontà di investire in modo capillare sull’intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Questo nuovo collegamento non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in una strategia di espansione massiccia che vede l’arrivo, a maggio, del terzo aereo basato a Catania e il rafforzamento della nostra storica partnership con SAC. Stiamo costruendo un network integrato che lavora su due fronti: da un lato potenziamo Fontanarossa, dall’altro valorizziamo Comiso”, ha aggiunto Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.