Wizz Air, successo per il primo volo Catania-Danzica

Wizz Air e l’aeroporto di Catania hanno ufficialmente inaugurato la nuova rotta che collega lo scalo Vincenzo Bellini e Danzica, storica città portuale della Polonia settentrionale.

A partire da ieri il nuovo collegamento opera con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato) ed è servito dell’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo. A Catania, che ospita una delle cinque basi italiane di Wizz Air la crescita è sostenuta da eccellenti risultati operativi: tra gennaio e ottobre 2025 la compagnia ha operato oltre 5.700 voli con più di 1,2 milioni di passeggeri prenotati.ù

Con il lancio di Danzica e della prossima rotta per Breslavia (primo volo atteso per il 3 aprile 2026), Wizz Air opera in totale 18 rotte verso 9 Paesi da Catania. L’offerta di oltre 1,7 milioni di posti quest’anno consolida la compagnia come terzo vettore per quota di mercato (11,8%) all’aeroporto Vincenzo Bellini.

“Il primo volo della rotta Catania-Danzica – afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air – è stato un passo importante per la nostra base siciliana e un’ulteriore tappa nella collaborazione con lo scalo. Non si è trattato solo di aggiungere una rotta, ma di rafforzare il ruolo di Catania come base mediterranea di riferimento per il turismo e gli scambi con l’Europa. La nostra fiducia in questo territorio si riflette nei due aeromobili basati qui e nell’eccellente affidabilità operativa raggiunta, con un significativo miglioramento della puntualità. Continueremo a investire in Sicilia, offrendo ai nostri passeggeri una rete di collegamenti efficiente e accessibile, sia in Italia che all’estero”.

“L’apertura della nuova rotta operata da WizzAir, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro aeroporto – ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac – l’ampliamento dei collegamenti da e per Catania conferma le potenzialità del nostro territorio e rafforza il ruolo strategico dello scalo nello sviluppo della mobilità aerea della Sicilia”.