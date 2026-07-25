Palermo, Castello Utveggio è il nuovo Convention center

Castello Utveggio riapre e inaugura la stagione convegnistica unendo il prestigio di un’architettura storica agli ambienti recentemente restaurati dalla Presidenza della Regione Siciliana. Dopo il successo delle visite guidate, avviate a dicembre 2025 e che proseguiranno nei prossimi mesi, l’edificio diventa adesso un convention center in grado di ospitare eventi istituzionali e turismo congressuale.

“Oggi non celebriamo soltanto la riapertura di un edificio, ma la scelta di investire su un luogo simbolo destinato a diventare sempre di più l’emblema della Sicilia che guarda al futuro, senza dimenticare le proprie radici”, ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo corso del Castello Utveggio, a cui ha presenziato il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

L’edificio offre quattro diverse tipologie di sale dotate di tecnologie all’avanguardia: la sala plenaria con una capienza di 164 posti; la sala con 64 posti, versatile e funzionale, ideale per convegni e congressi di medie dimensioni, workshop, formazione professionale ed eventi riservati; la sala da 28 posti con uno spazio raccolto e riservato, per riunioni di lavoro, consigli direttivi, tavole rotonde e incontri istituzionali; e, infine, la sala con una capienza fino a 23 posti, ideale per ospitare riunioni, meeting aziendali e consigli direttivi. La Regione ha assegnato i servizi a un operatore economico esterno attraverso procedura negoziata di affidamento in concessione per la gestione integrata delle attività congressuali, culturali, scientifiche, turistiche e formative.

La Presidenza della Regione si è fatta carico di un importante intervento di restauro e di riqualificazione, rendendo possibile questa nuova fase della struttura, edificata tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino. “Il Castello non è più soltanto un simbolo da ammirare – ha aggiunto Schifani – ma un luogo da vivere e da visitare. È tornato ad appartenere ai cittadini e ai tanti turisti che scelgono Palermo e i risultati lo dimostrano: dalla riapertura al pubblico sono già stati registrati circa 25 mila visitatori, con prenotazioni sold out fino alla fine di agosto”.

Dal prossimo mese di settembre sarà disponibile il nuovo calendario per le visite guidate e le modalità di prenotazione. L’accesso al Castello è previsto esclusivamente tramite navette elettriche dedicate.

“Nel 2017 il Castello Utveggio, proprietà del demanio della Regione Siciliana – ha sottolineato la soprintendente dei Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano – è stato dichiarato con decreto del dipartimento regionale dei Beni culturali sito di ‘interesse culturale particolarmente importante’, in quanto riveste eccezionale valenza estetico identitaria. Costituisce, infatti, un sito di incomparabile fruizione visiva del paesaggio dell’intera città ed è esempio di grand hotel dedicato al turismo di élite, che testimonia l’attività imprenditoriale di Michele Utveggio”.

Tra i locali più interessanti la suite presidenziale del terzo piano, denominata la “Stanza del Papa”, in onore di Giovanni Paolo II che vi dormì nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1995, in occasione della storica visita pastorale a Palermo per il terzo Convegno delle Chiese d’Italia.

Per info su congressi ed eventi è possibile inviare un’email all’indirizzo eventi@castelloutveggio.com, mentre per le visite guidate a info@castelloutveggio.com.