A Catania l’Italian Cruise Day: record storico di crocieristi

Nel 2026 oltre 15,4 milioni di crocieristi movimentati nei porti italiani (+2,6% sul 2025) e nuovo record storico per il numero di accosti (5.680 a +2,7% sul 2025) previsti nei 60 porti crocieristici del Paese. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione di Italian Cruise Watch presentata da Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo, a Catania in apertura della dodicesima edizione di Italian Cruise Day.

Per quanto riguarda la Sicilia si segnalano le performance dei porti di Palermo (con oltre un milione di passeggeri movimentati, +5,7% sui risultati attesi nel 2025 e 280 cruise call, -1,1%) e Catania (dove si sfioreranno i 300mila passeggeri movimentati, +48,9%, grazie a poco più di 130 accosti, +37,5%).

“Il settore delle crociere vive una fase di forte ripresa, con prospettive di crescita rilevanti in Sicilia e in Italia – ha detto il presidente Adsp Sicilia orientale Francesco Di Sarcina – la nostra Autorità ha creato un network integrato dei porti di competenza con Catania come hub strategico, Siracusa come scalo culturale e Pozzallo come porto dinamico. Un territorio di 8.700 km², che conta 9 città d’arte, 4 siti UNESCO, 14 siti archeologici, 4 spiagge Bandiera Blu, 75.000 aziende agricole, 200 aziende vinicole e olearie, 5 vini DOC e 7 vitigni autoctoni: un patrimonio unico di cultura, natura e gastronomia. I passeggeri sono passati da 137.000 nel 2022 a una previsione di 300.000 nel 2026 e 330.000 nel 2027, fino a 500.000 considerando l’intero sistema portuale. Gli investimenti ammontano a 140 milioni di euro già spesi a Catania, 70 milioni per nuove banchine e stazione marittima, 27 milioni per Pozzallo e 28 milioni per Siracusa. Inoltre, il nuovo Piano Regolatore Portuale di Catania, atteso da 47 anni, prevede 4 banchine per navi di nuova generazione, una stazione di 5.000 mq e ulteriori 160 milioni di investimenti. A opere completate, la Sicilia orientale disporrà di 8 banchine, 3 stazioni marittime e 2.500 metri di sviluppo complessivo, raggiungendo una potenzialità superiore a 1,5 milioni di passeggeri l’anno».

La dodicesima edizione di Italian Cruise Day, organizzata in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, si è aperta presso la Vecchia Dogana di Catania con i saluti istituzionali di Francesco Di Sarcina, presidente, AdSP Mare di Sicilia Orientale, Luca Sammartino vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Enrico Trantino, sindaco del Comune di Catania, Rodolfo Giampieri, presidente Assoporti e Sergio Liardo, ammiraglio e comandante generale Corpo delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera.

Nel corso dei lavori è stata già comunicata la sede della prossima edizione di Italian Cruise Day: il forum nel 2026 farà tappa nuovamente a Livorno, città dalla storica vocazione crocieristica che, nel 2013, aveva ospitato la terza edizione dell’appuntamento ideato e organizzato da Risposte Turismo.