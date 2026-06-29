A Cala Manbrù arrivano gli host di Airbnb

29 Giugno 2026, 12:01

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Cala Manbrù diventa luogo di incontro, confronto e crescita professionale per gli operatori dell’accoglienza. Venerdì 3 luglio, a partire dalle 18:30, il Beach Club di Siculiana Marina farà infatti da cornice all’Airbnb Host Meetup, il raduno ufficiale della Community Airbnb delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riunire gli host del territorio in un momento di confronto diretto, per condividere esperienze, analizzare le principali sfide del settore e riflettere sulle opportunità offerte da un mercato turistico in continua evoluzione, il tutto in una delle location più suggestive della costa agrigentina.

Tra gli argomenti in programma la presentazione del nuovo spazio virtuale Airbnb dedicato alla Community, pensato per favorire dialogo e collaborazione tra gli host, un primo bilancio della stagione turistica estiva già entrata nel vivo e un approfondimento sulle novità introdotte dalla recente Airbnb Summer Release, con particolare attenzione agli effetti che potranno avere sull’attività di accoglienza. L’appuntamento si concluderà in un clima conviviale con un aperitivo al tramonto, offerto da Airbnb.

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