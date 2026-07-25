A Palermo stop alle carrozze trainate dai cavalli

Palermo dice basta alle carrozze trainate dai cavalli. Il Consiglio comunale ha approvato oggi l’emendamento che modifica l’articolo 40 del regolamento sul servizio pubblico di piazza con veicoli a trazione animale, segnando l’avvio di un percorso concreto e graduale verso la riconversione delle tradizionali carrozze trainate da cavalli in carrozze a propulsione esclusivamente elettrica. Inoltre viene stabilito che dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 12 alle ore 16, i cavalli non potranno circolare per le strade della città.

In questo modo si punta a coniugare il benessere degli animali con la salvaguardia dei livelli occupazionali degli operatori del settore. L’emendamento approvato prevede infatti che il Comune di Palermo elabori un piano di riconversione, condiviso con le organizzazioni rappresentative della categoria, garantendo agli attuali titolari delle licenze la continuità dell’attività lavorativa, il mantenimento della capacità reddituale e un congruo periodo transitorio per acquisire le necessarie abilitazioni alla guida dei nuovi mezzi elettrici. Sono inoltre previste iniziative per reperire risorse economiche destinate alla formazione, all’acquisto dei veicoli elettrici e ad eventuali misure di sostegno per gli operatori.

Con questa scelta il Consiglio comunale compie un passo storico, avviando un percorso che consentirà di eliminare progressivamente l’impiego dei cavalli nel servizio turistico cittadino, soprattutto nei periodi caratterizzati dalle elevate temperature estive, senza lasciare indietro nessun lavoratore.