Bando turismo, scadenza slitta a metà dicembre?

Ancora non è stato deciso se slitterà la data di scadenza del bando “Sicilia Turismo 2025” , finanziato per 135 milioni di euro con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021–2027 e destinato al miglioramento della ricettività siciliana. A margine della conferenza stampa di presentazione della Giornata mondiale del Turismo, l’assessore Elvira Amata non si è sbilancato sull’opportunità di spostare da metà ottobre a metà dicembre la scadenza per l’invio delle domande.

La richiesta era partita qualche settimana fa dai commercalisti e dagli stessi albergatori ma Amata ha rassicurato tutti: “Stiamo valutando la richiesta attentamente perchè siamo consapevoli che quasi per tutti agosto è stato un mese di fermo. La decisione finale, comunque, spettarà al dirigente generale e verrà presa ponderando tutte le situazioni perchè non vogliamo ricorsi”.

Amata ha quindi ricordato che il bando punta anche a riconvertire gli immobili abbandonati in strutture ricettive e guarda alla qualità dell’ospitalità anche nei piccoli borghi perchè su tutti i territori ci sia un’accoglienza adeguata alla ricchezza naturalistica e culturale dell’Isola. “Abbiamo necessità di posti letto e di qualità – ha chiosato – visto che il numero di turisti che scelgono la Sicilia continua a crescere”.