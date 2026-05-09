British Airways, poco carburante e l’aereo atterra a Palermo

Solo un po’ di spavento a bordo di un aereo della compagnia aerea British Airways, partito dall’aeroporto London Gatwick e diretto a Fontanarossa. Dopo due tentativi non andati a buon fine sulla pista di Catania, a causa delle forti raffiche di vento, il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza a Palermo.

Intorno alle 12 di ieri, il comandante del volo BA2610, avrebbe iniziato le manovre per allinearsi alla pista e atterrare a Catania, ma a causa di due episodi di wind shear e dopo altrettanti tentativi di portare giù l’aereo, l’ufficiale ha comunicato alla torre di controllo un caso di “emergenza in volo” legata alla quantità di carburante disponibile. Durante i due tentativi, infatti, l’aeromobile avrebbe consumato molto cherosene, rimanendo con la riserva minima per il terzo e ultimo tentativo in sicurezza. Quindi come da protocollo è stata scelta un’altra pista.

L’atterraggio dell’A320 è avvenuto regolarmente e dopo aver fatto carburante l’aereo è ripartito per Catania dov’è arrivato senza problemi per i passeggeri e per l’equipaggio.