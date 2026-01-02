Colata spettacolare sull’Etna, nessun impatto sui voli

Nuova attività effusiva con l’emissione di una colata questa volta all’interno della desertica Valle del Bove dell’Etna in corrispondenza della parete Nord-Occidentale mentre continua l’attività esplosiva al cratere Bocca Nuova con modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale.

L’attuale fase eruttiva dell’Etna non impatta con l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

“Una eruzione laterale, silenziosa – spiega il vulcanologo dell’Ingv-Oe di Catania, Boris Behncke su Facebook – che sta alimentando una colata lavica molto spettacolare, che vista dal basso versante orientale dell’Etna sembra incredibilmente bassa e vicina ai paesi (che sarebbero Milo e Fornazzo). Per ora fortunatamente non è così, dal fronte più avanzato mancano circa 5 km a Fornazzo e 5.5 km a Milo, distanze non così facilmente superabili una volta una colata di lava ha già fatto un po’ di strada a monte.

Ancora una volta – sottolinea Behncke – l’Etna ci ha sorpreso; il tremore vulcanico si stava affievolendo, i segni di attivtià esplosiva ai crateri sommitali erano sempre meno evidenti (a parte qualche sbuffo di cenere dai crateri Bocca Nuova e Nord-Est in giornata). Un colpo di scena solo pochi giorni dopo quello dei parossismi al cratere di Nord-Est del 27 dicembre… ma che vulcano incredibile che abbiamo qui”.